Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 17:15

Происшествия

Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров на более тяжкий состав

Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров на более тяжкий состав

Новости мира: мощный ураган обрушился на Майотту

Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе

Два нефтяных танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Два уголовных дела завели по факту крушения танкеров в Керченском проливе

Новости мира: пять человек погибли в результате нападения во Франции

Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Попытавшегося похитить более 7 миллионов рублей задержали в Красноармейске

На трассе в Подмосковье столкнулись 13 машин

ДТП произошло в подмосковной Щербинке

Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров в Керченском проливе на более тяжкий состав из-за гибели одного из членов экипажа. Речь о судне "Волгонефть-212", оно первое запросило помощь.

У танкера оторвало кормовую часть, и он сел на мель. На борту находились 13 человек. Всех эвакуировали, но один из членов экипажа скончался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика