15 декабря, 17:15Происшествия
Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров на более тяжкий состав
Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров в Керченском проливе на более тяжкий состав из-за гибели одного из членов экипажа. Речь о судне "Волгонефть-212", оно первое запросило помощь.
У танкера оторвало кормовую часть, и он сел на мель. На борту находились 13 человек. Всех эвакуировали, но один из членов экипажа скончался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.