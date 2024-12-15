Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров на более тяжкий состав

Следственный комитет переквалифицировал дело о крушении танкеров в Керченском проливе на более тяжкий состав из-за гибели одного из членов экипажа. Речь о судне "Волгонефть-212", оно первое запросило помощь.

У танкера оторвало кормовую часть, и он сел на мель. На борту находились 13 человек. Всех эвакуировали, но один из членов экипажа скончался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.