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Новости

15 декабря, 15:15

Происшествия

Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе

Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе

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Следователи возбудили два уголовных дела после крушения танкеров в Керченском проливе. Сейчас там проводят замеры, чтобы оценить ситуацию после разлива нефтепродуктов.

Сначала из-за шторма помощи запросило судно "Волгонефть-212". У него оторвало кормовую часть, и оно село на мель. На борту находились 13 членов экипажа. Всех эвакуировали, но один из них погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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