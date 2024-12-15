Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Шесть человек пострадали в результате аварии на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Там столкнулись два микроавтобуса. По предварительным данным, водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Ивеко". Всех пострадавших доставли в больницу. В настоящее время автоинспекторы устанавливают детали произошедшего.

Между тем в Ростове-на-Дону загорелся локомотив грузового поезда. Возгорание произошло, когда он стоял на железнодорожной станции. Пламя охватило кабину машинистов. На место прибыли 8 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники. В тушении задействовали и пожарный поезд. В результате ЧП никто не пострадал, а движение поездов не нарушилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

