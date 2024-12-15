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15 декабря, 09:15

Происшествия

Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Новости регионов: 6 человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Попытавшегося похитить более 7 миллионов рублей задержали в Красноармейске

На трассе в Подмосковье столкнулись 13 машин

ДТП произошло в подмосковной Щербинке

Последствия массовой аварии на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье ликвидированы

На трассе М-4 "Дон" произошли массовые аварии

Сразу несколько аварий произошли на трассе М4 "Дон"

На трассе М4 "Дон" произошли массовые аварии

Фура и грузовик столкнулись на трассе М-4 "Дон"

Движение на 150 километре М-4 "Дон" в сторону Москвы открыто по правой полосе

Шесть человек пострадали в результате аварии на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Там столкнулись два микроавтобуса. По предварительным данным, водитель "Рено" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Ивеко". Всех пострадавших доставли в больницу. В настоящее время автоинспекторы устанавливают детали произошедшего.

Между тем в Ростове-на-Дону загорелся локомотив грузового поезда. Возгорание произошло, когда он стоял на железнодорожной станции. Пламя охватило кабину машинистов. На место прибыли 8 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники. В тушении задействовали и пожарный поезд. В результате ЧП никто не пострадал, а движение поездов не нарушилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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