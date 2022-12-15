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Новости

15 декабря, 22:45

Происшествия

Новости последнего часа: движение восстановили после ДТП в 3-м Павелецком проезде

Новости последнего часа: движение восстановили после ДТП в 3-м Павелецком проезде

Движение в 3-м Павелецком проезде восстановлено после ДТП

"Московский патруль": блогера задержали за убийство возлюбленной в Балашихе

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"Московский патруль": суд продлил срок задержания подозреваемому в пожаре в OBI в Химках

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в районе Павелецкой набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение в 3-м Павелецком проезде восстановлено после наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авиакомпания iFly задерживает рейсы в Египет до 16 декабря для выполнения всех требований Росавиации. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Более 50 станций метро Москвы украсят елками, на Маяковской будет резиденция Деда Мороза. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.

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