Новости последнего часа: движение восстановили после ДТП в 3-м Павелецком проезде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение в 3-м Павелецком проезде восстановлено после наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авиакомпания iFly задерживает рейсы в Египет до 16 декабря для выполнения всех требований Росавиации. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Более 50 станций метро Москвы украсят елками, на Маяковской будет резиденция Деда Мороза. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок.

