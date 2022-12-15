Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 декабря, 21:00

Общество

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в районе Павелецкой набережной

Смертельное ДТП произошло на остановке в Москве

Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Новости часа: ВСУ обстреляли Горностаевку в Херсонской области

Суд продлил срок задержания начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

Движение на ЦКАД восстановили после ДТП с участием двух грузовиков

Химкинский суд продлил срок задержания ответственного за пожарную безопасность на 72 часа

Авария с участием двух фур парализовала движение на ЦКАД

Крупная авария произошла в районе Павелецкой набережной. Там водитель не справился с управлением, наехал на остановку, а затем врезался в припаркованный автомобиль и сбил людей. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, в результате один пешеход погиб и двое пострадали. Их отправили в больницу. Делом уже занялась прокуратура.

Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиакомпаний. В аэропорту Внуково больше тысячи туристов ожидают вылета на египетские курорты. По информации от туроператора, туристам выдают ваучеры на воду и питание.

Льготную ипотеку продлят по всей России. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме того, президент предложил ввести в новых российских регионах льготную ипотеку под 2%. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить такие кредиты на покупку жилья в новостройках.

В следующем году приоритетной задачей для правительства и регионов должно стать увеличение доходов граждан, заявил Путин. Он поставил задачу добиться ощутимого роста реальных зарплат и увеличения МРОТ выше уровня инфляции.

В Роспотребнадзоре по Москве озвучили рекомендации в связи с непростой ситуацией с гриппом и ОРВИ. Там рекомендовали руководителям департаментов городского правительства, гостиниц, транспорта, медицинских, а также образовательных организаций привить не менее 75% сотрудников, относящихся к группам риска. Кроме того, в ведомстве предложили не пускать на работу людей с признаками ОРВИ, а также чаще дезинфицировать и проветривать помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПтранспортвластьобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика