Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Крупная авария произошла в районе Павелецкой набережной. Там водитель не справился с управлением, наехал на остановку, а затем врезался в припаркованный автомобиль и сбил людей. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, в результате один пешеход погиб и двое пострадали. Их отправили в больницу. Делом уже занялась прокуратура.



Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиакомпаний. В аэропорту Внуково больше тысячи туристов ожидают вылета на египетские курорты. По информации от туроператора, туристам выдают ваучеры на воду и питание.

Льготную ипотеку продлят по всей России. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме того, президент предложил ввести в новых российских регионах льготную ипотеку под 2%. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить такие кредиты на покупку жилья в новостройках.

В следующем году приоритетной задачей для правительства и регионов должно стать увеличение доходов граждан, заявил Путин. Он поставил задачу добиться ощутимого роста реальных зарплат и увеличения МРОТ выше уровня инфляции.

В Роспотребнадзоре по Москве озвучили рекомендации в связи с непростой ситуацией с гриппом и ОРВИ. Там рекомендовали руководителям департаментов городского правительства, гостиниц, транспорта, медицинских, а также образовательных организаций привить не менее 75% сотрудников, относящихся к группам риска. Кроме того, в ведомстве предложили не пускать на работу людей с признаками ОРВИ, а также чаще дезинфицировать и проветривать помещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.