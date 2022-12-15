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15 декабря, 19:30

Происшествия

Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в районе Павелецкой набережной

Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в районе Павелецкой набережной

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Автомобиль наехал на остановку и сбил пешехода в районе Павелецкой набережной. Как уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в результате дорожной аварии один пешеход погиб и двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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