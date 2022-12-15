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Новости

15 декабря, 17:15

Политика

Новости часа: ВСУ обстреляли Горностаевку в Херсонской области

Новости часа: ВСУ обстреляли Горностаевку в Херсонской области

Суд продлил срок задержания начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

Движение на ЦКАД восстановили после ДТП с участием двух грузовиков

Химкинский суд продлил срок задержания ответственного за пожарную безопасность на 72 часа

Авария с участием двух фур парализовала движение на ЦКАД

Военный эксперт прокомментировал обстрел Донецка 15 декабря

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку 15 декабря

Самолет загорелся после вынужденной посадки в Новосибирске

Движение перекрыто на внутренней стороне ЦКАД в районе 187-го километра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Горностаевку в Херсонской области. Об этом сообщили местные экстренные службы.

Запад открыто поощряет обстрелы ДНР, поставляя Украине новое вооружение. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В новых регионах России восстановили около 200 объектов за неделю. Такую информацию опубликовали на сайте правительства.

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