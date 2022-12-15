Новости часа: ВСУ обстреляли Горностаевку в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Горностаевку в Херсонской области. Об этом сообщили местные экстренные службы.

Запад открыто поощряет обстрелы ДНР, поставляя Украине новое вооружение. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В новых регионах России восстановили около 200 объектов за неделю. Такую информацию опубликовали на сайте правительства.