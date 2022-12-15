Подросток погиб из-за футбольных беспорядков во Франции

Телеканал Москва 24 в рубрике "Болеем за ваших" рассказывает, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Как минимум две страны после полуфинала не спали всю ночь – это Франция и Марокко.

Французские спецслужбы заранее готовились к любому исходу матча. На Елисейских полях выставили оцепление, а десятки машин полиции и спасатели были готовы устранять беспорядки.

Однако в Монпелье столкновения французских и марокканских фанатов закончились трагедией. Подросток погиб после того, как один из водителей направил автомобиль в толпу. Стычка началась, когда с его машины сорвали французский флаг. Также беспорядки были в Ницце.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.