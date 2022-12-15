Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

В мире

Подросток погиб из-за футбольных беспорядков во Франции

Подросток погиб из-за футбольных беспорядков во Франции

Новости часа: ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе 187-го км ЦКАД

Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах

Вооруженное ограбление произошло в поезде Жулебино – Котельники

Власти Донецка сообщили об обстреле города утром 15 декабря

Большой затор образовался на ЦКАД из-за аварии

Короткое замыкание произошло в одной из школ Красноярска

Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Фура перекрыла дорогу на 41-м километре МКАД

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести человек

Телеканал Москва 24 в рубрике "Болеем за ваших" рассказывает, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Как минимум две страны после полуфинала не спали всю ночь – это Франция и Марокко.

Французские спецслужбы заранее готовились к любому исходу матча. На Елисейских полях выставили оцепление, а десятки машин полиции и спасатели были готовы устранять беспорядки.

Однако в Монпелье столкновения французских и марокканских фанатов закончились трагедией. Подросток погиб после того, как один из водителей направил автомобиль в толпу. Стычка началась, когда с его машины сорвали французский флаг. Также беспорядки были в Ницце.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика