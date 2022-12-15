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Происшествия

Новости часа: ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе 187-го км ЦКАД

Новости часа: ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе 187-го км ЦКАД

Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах

Вооруженное ограбление произошло в поезде Жулебино – Котельники

Власти Донецка сообщили об обстреле города утром 15 декабря

Большой затор образовался на ЦКАД из-за аварии

Короткое замыкание произошло в одной из школ Красноярска

Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Фура перекрыла дорогу на 41-м километре МКАД

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести человек

Прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество экс-полковника Захарченко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение перекрыто на внутреннем участке ЦКАД. Две машины столкнулись в районе 187-го километра, сообщил Дептранс.

Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом заявили в РИА Новости.

В Москве усилили контроль соблюдения безопасности на водоемах, лед истончился. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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