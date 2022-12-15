Новости часа: ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе 187-го км ЦКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение перекрыто на внутреннем участке ЦКАД. Две машины столкнулись в районе 187-го километра, сообщил Дептранс.

Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом заявили в РИА Новости.

В Москве усилили контроль соблюдения безопасности на водоемах, лед истончился. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.