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Новости часа: ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе 187-го км ЦКАД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение перекрыто на внутреннем участке ЦКАД. Две машины столкнулись в районе 187-го километра, сообщил Дептранс.
Один человек погиб, девять пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом заявили в РИА Новости.
В Москве усилили контроль соблюдения безопасности на водоемах, лед истончился. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.