Вооруженное ограбление произошло в поезде Жулебино – Котельники

В поезде Жулебино – Котельники у всех на глазах произошло вооруженное ограбление: 43-летний мужчина достал нож и выхватил из рук пассажира мобильный телефон. Хозяин гаджета пытался драться за свою собственность, но вернуть телефон не получилось, потому что вор размахивал ножом.

Отмечается, что никто из свидетелей ограбления не встал на защиту потерпевшего. Позже полиция задержала вора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.