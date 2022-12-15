Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Происшествия

Вооруженное ограбление произошло в поезде Жулебино – Котельники

Вооруженное ограбление произошло в поезде Жулебино – Котельники

Власти Донецка сообщили об обстреле города утром 15 декабря

Большой затор образовался на ЦКАД из-за аварии

Короткое замыкание произошло в одной из школ Красноярска

Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Фура перекрыла дорогу на 41-м километре МКАД

Число пострадавших из-за обстрела Донецка возросло до шести человек

Прокуратура Москвы потребовала через суд конфисковать имущество экс-полковника Захарченко

Власти Донецка сообщили о последствиях массированного удара ВСУ по городу 15 декабря

Мощный торнадо возник в пригородах Нового Орлеана

В поезде Жулебино – Котельники у всех на глазах произошло вооруженное ограбление: 43-летний мужчина достал нож и выхватил из рук пассажира мобильный телефон. Хозяин гаджета пытался драться за свою собственность, но вернуть телефон не получилось, потому что вор размахивал ножом.

Отмечается, что никто из свидетелей ограбления не встал на защиту потерпевшего. Позже полиция задержала вора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика