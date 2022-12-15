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Происшествия

Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

Два человека погибли из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске

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Два человека погибли и не менее четырех пострадали из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. К пожару могла привести загазованность систем технологической установки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пользователи соцсетей написали, что жители ближайших районов почувствовали взрывную волну. По последним данным, открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

На предприятии создали комиссию, которая выясняет причины ЧП. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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