Власти Донецка сообщили о последствиях массированного удара ВСУ по городу 15 декабря

Центр Донецка обстреляли из "Градов" утром 15 декабря. По жилым кварталам ВСУ выпустили 40 реактивных снарядов. Местные жители рассказали, что это был самый массированный удар по центральной части города с 2014 года. О последствиях обстрела сообщили местные власти.

Один из снарядов попал в купол Преображенского собора. Как рассказал охранник, прилет был в 07:00, когда внутри шла служба. В церкви никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.