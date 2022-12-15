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Власти Донецка сообщили о последствиях массированного удара ВСУ по городу 15 декабря

Власти Донецка сообщили о последствиях массированного удара ВСУ по городу 15 декабря

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Центр Донецка обстреляли из "Градов" утром 15 декабря. По жилым кварталам ВСУ выпустили 40 реактивных снарядов. Местные жители рассказали, что это был самый массированный удар по центральной части города с 2014 года. О последствиях обстрела сообщили местные власти.

Один из снарядов попал в купол Преображенского собора. Как рассказал охранник, прилет был в 07:00, когда внутри шла служба. В церкви никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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