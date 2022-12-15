Новости регионов: пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области. По уточненным данным, при пожаре пострадали пять человек. Один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Двое сотрудников предприятия погибли. Во время ЧП в городе Ангарске сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщил Байкальский филиал Единой географической службы РАН.

Также стали известны версии причин пожара на заводе. По версии следствия, на заводе загорелась технологическая установка. По данным МЧС, причиной могла стать загазованность систем технологической установки.

Снежный шторм обрушился на Петропавловск-Камчатский. Из-за непогоды в школах отменяют занятия. По словам метеорологов, из-за мощного циклона ситуация будет только ухудшаться: на Камчатке и Чукотке прогнозируют штормовой ветер с порывами выше 30 метров в секунду и интенсивные снегопады.

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