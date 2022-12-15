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Политика

Волна протестов возникла в Перу из-за президентского импичмента

Волна протестов возникла в Перу из-за президентского импичмента

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В Перу число погибших в беспорядках выросло до восьми человек. Волна протестов возникла в этой стране в связи с президентским импичментом. Власти ввели режим чрезвычайного положения на 30 дней. Волнения начались после того как президента Педро Кастильо задержали по обвинению в мятеже и коррупции.

Манифестанты потребовали досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Обстановка накалилась по всей стране: зафиксированы акты вандализма и насилия, захват автомагистралей.

В Турции с 2023 года с туристов будут удерживать двухпроцентный налог на проживание. Речь идет о тех людях, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах.

Очередной казус на публике произошел с Джо Байденом. 80-летний американский президент внезапно прервал свою речь, повернулся спиной к аудитории и скомандовал кому-то невидимому: "Не прыгайте!" Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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