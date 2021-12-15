Глыба льда в Риге рухнула на проезжавшую машину

В Риге из-за оттепели серьезной опасностью стал лед, скопившийся на крышах. Глыбы повредили несколько десятков машин.

На видео попал момент, как кусок льда падает на проезжающую мимо машину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.