Следствие обвинило напавшего на стоматолога мужчину в покушении на убийство

Появилось видео из частной клиники, где мужчина набросился на стоматолога с ножом. Это произошло в понедельник в Ясном проезде.

На опубликованных кадрах Мурад Оганесян спокойно заходит внутрь, а через какое-то время раздаются крики и он выбегает в холл с окровавленными руками. Пострадавшего врача забрали в больницу на носилках.

Есть версия, что мужчину не устроило качество лечения. Его обвиняют в покушении на убийство, следователи уже обратились в суд с ходатайством об аресте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.