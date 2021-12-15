Новости России: в Ярославле маршрутка сбила 16-летнюю девушку на остановке

В Ярославле маршрутка сбила 16-летнюю девушку на остановке. Автобус ПАЗ занесло на сколькой дороге, он вылетел с проезжей части прямо на девушку на остановке. К девушке тут же подбежали прохожие, серьезных травм у нее нет. Тем не менее позднее девушке посоветовали обратиться к врачам.

На Ставрополье из-за прорыва трубы загорелся газопровод. Огромный огненный факел было видно за многие километры от места аварии. Поврежденный участок газопровода изолировали – прекратили подачу газа. Как отметили в региональном МЧС, никто не пострадал и угрозы жителям нет. Разрушен участок газопровода на протяжении 10 метров. Сейчас в компании, которой принадлежит труба, выясняют, что стало причиной прорыва.

В Сочи чуть не сгорела местная достопримечательность – смотровая башня Ахун в национальном парке. А началось все с пожара в торговых павильонах, которые находятся рядом с башней. Уже через несколько минут огонь охватил 500 квадратных метров. Была угроза, что пламя перекинется на смотровую башню или лес. Но спасатели успели вовремя локализовать пожар, а потом и полностью его потушить. Для борьбы с огнем отправили 30 сотрудников и 8 пожарных машин. Торговые палатки спасти не удалось, но башню отстояли.

В Сочи погода сорвала открытие зимнего сезона. Из-за неожиданной оттепели популярный курорт "Роза Хутор" начнет работу на неделю позднее – только 25 декабря. Об этом говорится на сайте курорта. Сообщают также, что организаторы заготовили достаточно искусственного снега для горнолыжных трасс. Кроме того, они надеются на прогнозы синоптиков. В ближайшие выходные обещают сильный снегопад.

В Кургане водитель автобуса так украсил его к Новому году, что стал героем социальных сетей. Мнения местных жителей разделились. Кто-то считает, что все получилось очень мило и по-домашнему, но есть и такие, кто назвал такое убранство перебором и колхозом. В городской администрации отметили, что положительных отзывов больше.

Главная елка Осетии сломалась во время погрузки. Дерево очень долго искали и выбирали. В итоге красавицу нашли на участке одного из жителей республики, он от чистого сердца пожертвовал свою 45-летнюю елку на радость взрослым и детям.

В Тверской области туристы спасли лосенка, который провалился в реку. Он не мог выбраться из полыньи, обессилел и уже начал вмерзать в лед. Но нашлись добрые люди – компания отдыхающих. Один из мужчин обвязался веревками, подполз к зверю и зацепил его тросом. Все дружно вытащили лосенка на берег. Его укрыли лапником, наломали березовых веточек и насыпали соли. Через несколько часов лосенок набрался сил и ушел в лес.