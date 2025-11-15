Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 ноября

Массовая авария произошла на шоссе Энтузиастов. Водители сообщили сразу о трех ДТП. Автобусы зажали такси, также была перевернулась скорая помощь. На эстакаде скользко.



Также появились подробности аварии на Международном шоссе – там столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. Всего повреждено 6 авто. ДТП произошло при съезде с Ленинградского шоссе в направлении к аэропорту Шереметьево.

В Москву пришли заморозки. Синоптики предупредили, что предстоящей ночью мокрый снег превратится в лед. В столице ожидается около минус 2 градусов, но по ощущениям будет намного холоднее из-за высокой влажности. Несмотря на погоду, аэропорты работают в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

