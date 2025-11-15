Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 ноября

На Международном шоссе в Москве столкнулись два грузовика и несколько легковых авто

Массовая авария произошла на шоссе Энтузиастов в Москве

Новости мира: неизвестные пытались ограбить бутик Chanel в Париже

Новости регионов: 12 пострадавших в аварии с микроавтобусом остались в больницах Перми

Новости мира: сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа

Новости мира: три человека погибли из-за оползня в Индонезии

Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе

Шторм накрыл Мурманскую область

Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за занятого тренажера

Массовая авария произошла на шоссе Энтузиастов. Водители сообщили сразу о трех ДТП. Автобусы зажали такси, также была перевернулась скорая помощь. На эстакаде скользко.

Также появились подробности аварии на Международном шоссе – там столкнулись два грузовика и несколько легковых автомобилей. Всего повреждено 6 авто. ДТП произошло при съезде с Ленинградского шоссе в направлении к аэропорту Шереметьево.

В Москву пришли заморозки. Синоптики предупредили, что предстоящей ночью мокрый снег превратится в лед. В столице ожидается около минус 2 градусов, но по ощущениям будет намного холоднее из-за высокой влажности. Несмотря на погоду, аэропорты работают в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

