Новости мира: неизвестные пытались ограбить бутик Chanel в Париже

Неизвестные пытались ограбить бутик Chanel в Париже. Как сообщают местные СМИ, несколько человек протаранили витрину магазина на скутерах. У одного из них при себе был пистолет. Был ли он настоящим, неизвестно. Вмешался охранник, и нападавшие скрылись с места происшествия, так и не сумев ничего украсть. Задержать их пока не удалось.

Минимум 25 человек пострадали во время взрыва и пожара на химическом заводе в Аргентине. Ударная волна разбила стекла в радиусе до 4 километров. Из-за риска распространения токсичного дыма власти эвакуировали людей, проживающих в близлежащих районах. Причины ЧП пока неизвестны.

