Новости регионов: 12 пострадавших в аварии с микроавтобусом остались в больницах Перми

В больницах Перми остаются 12 пострадавших в аварии с микроавтобусом. Среди них есть один ребенок, сообщили в Минздраве. Всего в ДТП травмы получили 19 человек, 7 погибли. По данным следствия, водитель маршрутки попытался уйти от столкновения с едущей впереди машиной и выехал на встречную полосу, но там столкнулся лоб в лоб с тяжелым большегрузом. С пострадавшими и их семьями работают психологи. Возбуждено уголовное дело.

В Звенигороде мужчина погиб, сорвавшись с 7 этажа чужой квартиры. Как сообщили в Следственном комитете, перед этим неизвестный ворвался туда, избил хозяйку жилья, а после того, как на место прибыли сотрудники МЧС, пытаясь скрыться, выпал из окна. Возбуждено уголовное дело.

