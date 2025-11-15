Форма поиска по сайту

15 ноября, 17:15

Происшествия

Новости регионов: 12 пострадавших в аварии с микроавтобусом остались в больницах Перми

Новости мира: сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа

Новости мира: три человека погибли из-за оползня в Индонезии

Автомобиль врезался в столб на Калужском шоссе

Шторм накрыл Мурманскую область

Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за занятого тренажера

Пострадавшего от мины-ловушки ребенка в Красногорске держат под наркозом

Новости мира: мощный взрыв произошел на заводе в Буэнос-Айресе

До 3 лет колонии грозит начальнику участка, руководившего сносом "Снежкома" в Красногорске

Новости регионов: 7 человек погибли в результате ДТП в Пермском крае

В больницах Перми остаются 12 пострадавших в аварии с микроавтобусом. Среди них есть один ребенок, сообщили в Минздраве. Всего в ДТП травмы получили 19 человек, 7 погибли. По данным следствия, водитель маршрутки попытался уйти от столкновения с едущей впереди машиной и выехал на встречную полосу, но там столкнулся лоб в лоб с тяжелым большегрузом. С пострадавшими и их семьями работают психологи. Возбуждено уголовное дело.

В Звенигороде мужчина погиб, сорвавшись с 7 этажа чужой квартиры. Как сообщили в Следственном комитете, перед этим неизвестный ворвался туда, избил хозяйку жилья, а после того, как на место прибыли сотрудники МЧС, пытаясь скрыться, выпал из окна. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

