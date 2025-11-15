Новости мира: мощный взрыв произошел на заводе в Буэнос-Айресе

Мощный взрыв прогремел на юге Буэнос-Айреса. По меньшей мере 15 человек пострадали. Химикаты сдетонировали на заводе агро- и нефтехимических продуктов. Спустя несколько минут в небе над аргентинской столицей появился густой столб дыма высотой около 1 километра. Последствия взрыва ощущались на расстоянии до 15 километров от места, где все произошло. Из-за риска распространения токсичного дыма были эвакуированы жители, проживающие поблизости от промышленного комплекса.

Более 20 тысяч человек были эвакуированы в Нюрнберге из-за обнаруженной неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны. Находка представляет собой американскую авиабомбу с двумя взрывателями ударного действия весом около 450 килограммов. На месте работают пожарные, спасатели, полиция, а также саперы. Эта эвакуация стала самой масштабной в истории города из-за обнаружения бомбы.

