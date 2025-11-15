Новости регионов: 7 человек погибли в результате ДТП в Пермском крае

Семь человек погибли, также семеро находятся в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней степени тяжести в результате смертельной аварии в Пермском крае. Следствие и оперативные службы установили предварительную картину аварии. По данным полиции, водитель микроавтобуса "Газель" попытался уйти от столкновения с впереди идущим транспортом и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с тяжелым большегрузом. Спасательные работы на месте завершены. Возбуждено два уголовных дела.



В Мурманской области наблюдается сильнейший шторм. Снегопад, метель и порывистый ветер привели к тому, что видимость на трассах и в самом городе сильно упала. Аэропорт Мурманска был вынужден закрыться на три часа. Были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск. На данный момент погода немного улучшилась. Воздушная гавань арктической столицы возобновила работу в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.