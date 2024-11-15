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15 ноября, 19:30

Происшествия

Школьницы рассказали о судьбе украденного ими кота

Школьницы рассказали о судьбе украденного ими кота

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Школьницы, сбежавшие из Москвы в Крым, рассказали о произошедшем полицейским. По словам девочек, сначала они хотели прогулять только один урок, но потом отправились по столичным торговым центрам. В одном из ТЦ они зашли в зоомагазин и украли кота, но в итоге животное от них сбежало.

Судьба украденного кота до сих пор неизвестна. Животное по имени Лучик находилось в магазине на временной передержке. Прежние хозяева от него отказались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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