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Новости

15 ноября, 16:15

Происшествия

Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП с участием нескольких машин

Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП с участием нескольких машин

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В эти минуты затруднено движение в Лефортовском тоннеле из-за ДТП. По данным Дептранса, на внешней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись несколько машин.

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Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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