Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП с участием нескольких машин

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В эти минуты затруднено движение в Лефортовском тоннеле из-за ДТП. По данным Дептранса, на внешней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись несколько машин.

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