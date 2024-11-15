Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: водителя "Жигулей" оштрафовали за дрифт в Красноярске

Новости регионов: водителя "Жигулей" оштрафовали за дрифт в Красноярске

ДТП с участием двух грузовиков произошло на Пятницком шоссе

Новости регионов: движение поездов между Крымом и Запорожской областью возобновлено

Квартира загорелась в жилом доме на западе Москвы в ночь на 15 ноября

Пожар произошел в жилом доме на Ленинском проспекте

Два грузовика и три легковушки столкнулись в Мытищах

Движение ограничили на Маросейке из-за пожара

"Московский патруль": росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

"Московский патруль": мужчина сломал шлагбаум в одном столичных дворов

"Московский патруль": в ТиНАО дочь могла убить мать раритетным ножом

В Красноярске автомобилиста оштрафовали за дрифт. Он катался на "Жигулях" по Николаевскому мосту и другим улицам, а поездку снимал на камеру. Затем мужчина выложил в Сеть полученные кадры, которыми позднее заинтересовались дорожные инспекторы. Правоохранители нашли лихача. Он заявил, что его "просто занесло".

Тем временем в Казани проходит второй форум "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Участники обсуждают актуальные вопросы по развитию партнерства между государствами. Дискуссии затрагивают разные сферы: IT, машиностроение, транспорт, туризм, культуру, медицину, спорт, образование и инвестиции. Кроме того, у мероприятия есть культурная, а также спортивная программы. Например, они включают фестиваль китайского кино, турнир по теннису и чайную церемонию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыполитикавидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика