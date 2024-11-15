Новости регионов: водителя "Жигулей" оштрафовали за дрифт в Красноярске

В Красноярске автомобилиста оштрафовали за дрифт. Он катался на "Жигулях" по Николаевскому мосту и другим улицам, а поездку снимал на камеру. Затем мужчина выложил в Сеть полученные кадры, которыми позднее заинтересовались дорожные инспекторы. Правоохранители нашли лихача. Он заявил, что его "просто занесло".

Тем временем в Казани проходит второй форум "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Участники обсуждают актуальные вопросы по развитию партнерства между государствами. Дискуссии затрагивают разные сферы: IT, машиностроение, транспорт, туризм, культуру, медицину, спорт, образование и инвестиции. Кроме того, у мероприятия есть культурная, а также спортивная программы. Например, они включают фестиваль китайского кино, турнир по теннису и чайную церемонию.

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