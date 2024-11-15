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15 ноября, 07:15

Новости

Новости регионов: движение поездов между Крымом и Запорожской областью возобновлено

Новости регионов: движение поездов между Крымом и Запорожской областью возобновлено

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Движение поездов между Крымом и Запорожской областью возобновлено. Пассажирские и грузовые перевозки приостанавливали из-за обрушения автомобильного моста в районе Джанкоя. Расчистка путей заняла менее суток. Сам мост над железной дорогой рухнул вечером в среду, когда по нему двигалась перегруженная фура. Как сообщили в МЧС, машина ехала с перевесом почти на 13 тонн. В результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Химках задержали вора со стажем, попавшего на камеру видеонаблюдения. Это произошло, когда мужчина угонял электровелосипед. В итоге транспорт все же оказался около дома подозреваемого, там его нашла полиция. Выяснилось, что на счету вора также мотоцикл, мопед и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 360 тысяч рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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