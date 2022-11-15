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Новости

15 ноября, 23:15

Происшествия

Пострадавших в аварии с автобусом в Нижегородской области доставят в областной центр

Пострадавших в аварии с автобусом в Нижегородской области доставят в областной центр

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Двоих пострадавших в аварии с автобусом в Нижегородской области доставят в областной центр. У них самые серьезные травмы – у одного позвоночник сломан в трех местах.

По данным министерства здравоохранения региона, пострадали 9 человек. Их перервозил ПАЗ. Водитель не справился с управлением. На 226-м километре трассы "Владимир – Муром – Арзамас" автобус вылетел в кювет. Прокуратура начала проверку.

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происшествияДТПСветлана Ключникова
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