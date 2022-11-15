Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

15 ноября, 22:15

Происшествия

Охранники ТЦ "Метрополис" устроили драку с посетителями

Охранники ТЦ "Метрополис" устроили драку с посетителями

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Охранники ТЦ "Метрополис" устроили драку с посетителями.

Как пишут СМИ, двое парней и девушка приехали в торговый центр по заявке на обслуживание автоматов с игрушками. Однако их заподозрили в краже.

На камеры наблюдения попал момент, как молодых людей пытаются задержать на выходе: охранник набрасывается на молодого человека со спины. Конфликт продолжился во внутреннем дворе. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы и зафиксировали травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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