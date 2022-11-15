15 ноября, 22:15Происшествия
Охранники ТЦ "Метрополис" устроили драку с посетителями
Охранники ТЦ "Метрополис" устроили драку с посетителями.
Как пишут СМИ, двое парней и девушка приехали в торговый центр по заявке на обслуживание автоматов с игрушками. Однако их заподозрили в краже.
На камеры наблюдения попал момент, как молодых людей пытаются задержать на выходе: охранник набрасывается на молодого человека со спины. Конфликт продолжился во внутреннем дворе. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы и зафиксировали травмы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.