Охранники ТЦ "Метрополис" устроили драку с посетителями.

Как пишут СМИ, двое парней и девушка приехали в торговый центр по заявке на обслуживание автоматов с игрушками. Однако их заподозрили в краже.

На камеры наблюдения попал момент, как молодых людей пытаются задержать на выходе: охранник набрасывается на молодого человека со спины. Конфликт продолжился во внутреннем дворе. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы и зафиксировали травмы.

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