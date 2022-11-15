Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: противогололедная обработка дорог и тротуаров началась в Москве

Новости часа: противогололедная обработка дорог и тротуаров началась в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началась противогололедная обработка дорог и тротуаров. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Необходимо принять дополнительные меры по поддержке семей мобилизованных в ЦФО. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Пожар на территории бывшего завода в Подольске полностью потушили. О завершении работ сообщили в МЧС.

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