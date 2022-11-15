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Следователи нашли 170 патронов у ранившего полицейских в Анапе

Следователи нашли 170 патронов у ранившего полицейских в Анапе

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В Анапе в доме ранившего трех полицейских мужчины следователи обнаружили 170 патронов и 20 ножей. Сотрудники правоохранительных служб продолжают устанавливать обстоятельства прозошедшего.

14 ноября хозяин дома напал на сотрудников полиции, которые пришли к нему отключать электроэнергию из-за долгов. По данным МВД, мужчина отреагировал агрессивно и набросился на правоохранителей с ножом, ранил их, а сам забаррикадировался в доме.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника следственного управления и о применении насилия в отношении двух сотрудников МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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