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В Москве задержали подозреваемого в краже кошелька в метро

В Москве задержали подозреваемого в краже кошелька в метро

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Полицейские московского метро помогли пассажиру, который потерял в столичном метрополитене свой кошелек. Мужчина случайно обронил его в вагоне поезда, который ехал от "Чеховской" до "Серпуховской".

Обнаружив пропажу, он обратился в полицию. Ущерб оценивался в 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД Московского метрополитена выяснили, что кошелек подобрал ехавший в том же вагоне мужчина. Оперативники установили, что им является 43-летний житель Подмосковья. Подозреваемого задержали на улице Дыбенко в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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