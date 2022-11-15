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Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле выросло до 50

Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле выросло до 50

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Число задержанных по делу о теракте в Стамбуле увеличилось до 50. Об этом сообщил министр юстиции Турции.

Днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, еще 81 пострадали, среди них трое россиян. Подозреваемая в совершении теракта задержана.

Стало известно, что улица Истикляль была вновь открыта для пешеходов и исторического трамвая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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