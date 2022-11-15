Компания Nord Stream приступила к обследованию разрыва "Северных потоков"

Оператор газопровода – компания Nord Stream – начала обследовать точки разрыва "Северных потоков" в водах Дании. Разрешение на проведение таких работ предоставило Датское агентство геоданных. Об этом сообщается на сайте организации.

Nord Stream сообщила, что изучением аварийных мест занимается зафрахтованное ею судно. Длительность этого процесса будет определяться погодными условиями.

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