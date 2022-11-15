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Происшествия

Компания Nord Stream приступила к обследованию разрыва "Северных потоков"

Компания Nord Stream приступила к обследованию разрыва "Северных потоков"

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Новости часа: оператор "Северного потока" начал обследование мест утечек на газопроводе

Оператор газопровода – компания Nord Stream – начала обследовать точки разрыва "Северных потоков" в водах Дании. Разрешение на проведение таких работ предоставило Датское агентство геоданных. Об этом сообщается на сайте организации.

Nord Stream сообщила, что изучением аварийных мест занимается зафрахтованное ею судно. Длительность этого процесса будет определяться погодными условиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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