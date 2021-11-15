Прокуратура запросила 6 лет колонии Башкировой, сбившей детей в Солнцеве

Прокуратура запросила 6 лет колонии Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в Москве в районе Солнцево. Об этом сообщили в ведомстве. Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве.

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