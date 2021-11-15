Новости России: в Липецкой области взорвался цех на металлургическом комбинате

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В Липецкой области на металлургическом комбинате прогремел взрыв. После этого начался пожар на складе коксохимического цеха. Спасатели потушили огонь за 15 минут. Взрывная волна разрушила часть стены и крышу на площади 250 квадратных метров. Появились слухи, что под завалами после взрыва могут находиться люди. Но на странице Новолипецкого металлургического комбината эту информацию опровергли. В экстренных службах предполагают, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Происшествие не сказалось на работе предприятия. Оперативники Следственного комитета начали проверку.
Во Владивостоке полицейские разыскивают участников свадебного кортежа, который заблокировал движение на федеральной трассе. Как писали в комментариях к видео, 15 машин с аварийными сигналами заняли три полосы, совершали опасные перестроения и не давали другим автомобилистам проехать.
В Калининградской области полицейские разминировали "кото-бомбу". Наряд вызвали соседи, которые обратили внимание на коробку в подъезде, из которой доносились подозрительные звуки. Когда силовики окрыли коробку, то внутри обнаружили кошку и котенка. Говорят, что уже через несколько часов найденыши приобрели новых хозяев. Полицейским местные зоозащитники объявили благодарность.
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