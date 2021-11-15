Пять человек спасли из горящего дома в Гольянове

В районе Гольяново пожарные спасли пятерых человек, в том числе двоих детей. На Байкальской улице загорелась одна из квартир в жилой пятиэтажке. Когда прибыли первые расчеты спасателей, из окон на втором этаже вырывалось пламя. Огонь мог перекинуться на квартиры сверху.

Пожарные вывели из задымленных помещений всех соседей.Один пострадавший был передан врачам. После того, как пожар потушили, было обнаружено тело погибшего. В настоящее время устанавливается личность жертвы.

У съезда на Рублево-Успенского шоссе на МКАД появился металлический штырь на подставке. Несколько автомобилей из-за этого повредили колеса. На место была направлена бригада мобильного шиномонтажа.

В Одинцове скорая помощь не могла проехать по двору из-за неправильно припаркованного автомобиля. Водитель служебной машины не смог уместиться между двумя легковушками. Владелец автомобиля, из-за которого возник затор, не появился. Бригаде медиков пришлось пешком идти до нужного дома, чтобы помочь больному.

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