15 октября, 19:15

Происшествия

ДТП с пассажирским автобусом произошло на севере Москвы

На севере Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он принадлежит коммерческому перевозчику и двигался по маршруту № 673.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он должен был уступить дорогу на перекрестке, но не сделал этого и допустил столкновение. В результате ДТП в салоне упал пассажир, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

происшествия

