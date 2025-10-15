15 октября, 19:15Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом произошло на севере Москвы
На севере Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он принадлежит коммерческому перевозчику и двигался по маршруту № 673.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он должен был уступить дорогу на перекрестке, но не сделал этого и допустил столкновение. В результате ДТП в салоне упал пассажир, ему была оказана необходимая медицинская помощь.
