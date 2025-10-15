Форма поиска по сайту

Новости

15 октября, 16:15

Происшествия

Новости мира: торнадо обрушился на Малайзию

Автомобиль влетел в столб на Каширском шоссе

Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Три машины столкнулись на северо-востоке Москвы

Движение начали восстанавливать на проспекте Мира после пожара

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

Новости регионов: два человека погибли в массовой аварии в Уфе

Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

Сразу несколько ДТП произошло в разных районах Москвы

Разрушительный торнадо обрушился на Малайзию. Повреждены здания, повалены деревья. Смерч буквально отрывал части конструкций. Известно минимум о 10 пострадавших.

Взрыв прогремел на нефтяном танкере в Индонезии. В момент происшествия судно стояло на ремонте на верфи. Погибли 10 рабочих. Еще 18 получили тяжелые травмы, они в больнице. Причины пожара пока выясняются, нефти на борту не было. Как сообщают местные СМИ, это уже 2 инцидент с участием данного танкера. В конце июня на его борту уже был пожар, повлекший гибель нескольких человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

