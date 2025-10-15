Новости мира: торнадо обрушился на Малайзию

Разрушительный торнадо обрушился на Малайзию. Повреждены здания, повалены деревья. Смерч буквально отрывал части конструкций. Известно минимум о 10 пострадавших.

Взрыв прогремел на нефтяном танкере в Индонезии. В момент происшествия судно стояло на ремонте на верфи. Погибли 10 рабочих. Еще 18 получили тяжелые травмы, они в больнице. Причины пожара пока выясняются, нефти на борту не было. Как сообщают местные СМИ, это уже 2 инцидент с участием данного танкера. В конце июня на его борту уже был пожар, повлекший гибель нескольких человек.

