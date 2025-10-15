Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 октября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Три машины столкнулись на северо-востоке Москвы

Движение начали восстанавливать на проспекте Мира после пожара

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

Новости регионов: два человека погибли в массовой аварии в Уфе

Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

Сразу несколько ДТП произошло в разных районах Москвы

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Подмосковье. По версии следствия, во время ссоры мужчина задушил знакомого, а тело спрятал в шкафу. Также в сентябре он залез через окно в чужую квартиру и попытался задушить ее хозяйку. Сейчас во всех деталях произошедшего разбираются криминалисты.

Появились новые подробности массовой аварии в Уфе, произошедшей утром 15 октября. Перед тем как протаранить 11 машин, грузовик на огромной скорости проехал переход и едва не сбил пешеходов. В результате столкновения 2 человека погибли на месте, еще 6 пострадали.

Спасатели чуть не уплыли на служебной машине в Японию с острова Итуруп. Опасная ситуация произошла во время шторма на Белых скалах. Автомобиль вместе с людьми едва не унесло в море. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

