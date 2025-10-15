Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Подмосковье. По версии следствия, во время ссоры мужчина задушил знакомого, а тело спрятал в шкафу. Также в сентябре он залез через окно в чужую квартиру и попытался задушить ее хозяйку. Сейчас во всех деталях произошедшего разбираются криминалисты.

Появились новые подробности массовой аварии в Уфе, произошедшей утром 15 октября. Перед тем как протаранить 11 машин, грузовик на огромной скорости проехал переход и едва не сбил пешеходов. В результате столкновения 2 человека погибли на месте, еще 6 пострадали.

Спасатели чуть не уплыли на служебной машине в Японию с острова Итуруп. Опасная ситуация произошла во время шторма на Белых скалах. Автомобиль вместе с людьми едва не унесло в море. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.