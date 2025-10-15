Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 октября, 11:30

Происшествия

Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

Новости регионов: два человека погибли в массовой аварии в Уфе

Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

Сразу несколько ДТП произошло в разных районах Москвы

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

"Московский патруль": пассажир автобуса распылил перцовый баллончика в сторону контролеров

"Московский патруль": суд изъял в доход государства активы экс-судьи Момотова

Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

В Афганистане погибли 15 человек, при этом несколько десятков получили ранения из-за столкновений на границе с Пакистаном. Среди пострадавших есть женщины и дети. Ранее стало известно, что между военными двух стран возобновились тяжелые бои вдоль линии Дюранда – непризнанной Афганистаном границы. По данным пакистанских СМИ, Пакистан возобновил атаки в ответ на удар по своим блокпостам в округе Куррам.

Около 20 домов на Аляске уплыли от жителей прибрежных деревень. Это последствия тайфуна "Халонг". Береговая охрана успела спасти 20 человек. Трое пропали без вести или погибли, сотни людей разместили в пунктах временного пребывания. По всему региону эвакуировали более 1,3 тысячи человек.

происшествия политика погода за рубежом

