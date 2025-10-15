Новости мира: 15 человек погибли в Афганистане из-за столкновений на границе с Пакистаном

В Афганистане погибли 15 человек, при этом несколько десятков получили ранения из-за столкновений на границе с Пакистаном. Среди пострадавших есть женщины и дети. Ранее стало известно, что между военными двух стран возобновились тяжелые бои вдоль линии Дюранда – непризнанной Афганистаном границы. По данным пакистанских СМИ, Пакистан возобновил атаки в ответ на удар по своим блокпостам в округе Куррам.

Около 20 домов на Аляске уплыли от жителей прибрежных деревень. Это последствия тайфуна "Халонг". Береговая охрана успела спасти 20 человек. Трое пропали без вести или погибли, сотни людей разместили в пунктах временного пребывания. По всему региону эвакуировали более 1,3 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.