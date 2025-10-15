Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 октября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли в массовой аварии в Уфе

Машина такси сгорела на проспекте Мира в Москве

Новости мира: акция протеста в Брюсселе переросла в столкновения с полицией

Сразу несколько ДТП произошло в разных районах Москвы

"Московский патруль": правоохранители задержали кубинцев за распространение наркотиков

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

"Московский патруль": пассажир автобуса распылил перцовый баллончика в сторону контролеров

"Московский патруль": суд изъял в доход государства активы экс-судьи Момотова

Новости регионов: появились кадры ДТП с грузовиком Росгвардии в Дагестане

Новости мира: три карабинера погибли при взрыве в доме в Италии

Два человека погибли в массовой аварии в Уфе. Еще шесть пострадали, им потребовалась госпитализация. Грузовик протаранил 11 машин на перекрестке. Автомобили сильно повреждены, некоторые машины перевернулись и вылетели с проезжей части.

В аэропорту Сочи задержали подозреваемого в содействии террористической деятельности, сообщили в МВД. По предварительным данным, мужчина действовал по указанию иностранного куратора, который искал людей в Сети и вовлекал их в противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

