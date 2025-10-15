Новости регионов: два человека погибли в массовой аварии в Уфе

Два человека погибли в массовой аварии в Уфе. Еще шесть пострадали, им потребовалась госпитализация. Грузовик протаранил 11 машин на перекрестке. Автомобили сильно повреждены, некоторые машины перевернулись и вылетели с проезжей части.

В аэропорту Сочи задержали подозреваемого в содействии террористической деятельности, сообщили в МВД. По предварительным данным, мужчина действовал по указанию иностранного куратора, который искал людей в Сети и вовлекал их в противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.