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15 октября, 23:45

Происшествия

Задержан подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы

Задержан подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в попытке взрыва автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали три человека. 

В течение нескольких часов наблюдаются технические проблемы с доступом к сайтам министерства внутренних дел России, а также к сайтам московского и подмосковного подразделений. О причинах сбоя не сообщалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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