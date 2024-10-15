Задержан подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в попытке взрыва автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали три человека.

В течение нескольких часов наблюдаются технические проблемы с доступом к сайтам министерства внутренних дел России, а также к сайтам московского и подмосковного подразделений. О причинах сбоя не сообщалось.

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