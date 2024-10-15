Новости регионов: суд арестовал подозреваемого во взрыве на АЗС в Чечне

Суд арестовал подозреваемого во взрыве на заправке в Грозном, сообщает Следственный комитет. Ранее в Сети появились кадры работы МЧС Чечни на месте взрыва цистерны. При этом осколки пролетели в нескольких метрах от спасателей, и они чудом не пострадали. По основной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. В результате погибли 4 человека, в том числе двое детей.

В поселке Большая Мурта Красноярского края три собаки упали в котлован. Он был вырыт и подготовлен под очистные сооружения. Животные несколько дней не могли выбраться. Старший пожарный МЧС с помощью спасательной веревки спустился на дно и спас их. С животными все хорошо, их на время забрали себе местные жители, которые стали свидетелями операции по спасению.

На Урале уже открывают горнолыжный сезон. В честь старта сезона учебный склон на несколько часов сделали бесплатным. Местные сноубордисты и лыжники в соцсетях рассказывают, что еще никогда не начинали кататься в середине октября.

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