15 октября, 19:45Происшествия
Эксперт рассказал, как мужчине удалось продержаться два месяца в Охотском море
Мужчина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, выжил, но столкнулся с длительным переохлаждением и сильным обезвоживанием. Врачи пока не могут точно определить степень обезвоживания.
Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов отметил уникальность случая и предположил, что опыт и знание морской среды помогли мужчине выжить. Он также подчеркнул, что в таких условиях люди чаще погибают от переохлаждения, а не от голода или обезвоживания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.