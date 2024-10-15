Эксперт рассказал, как мужчине удалось продержаться два месяца в Охотском море

Мужчина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, выжил, но столкнулся с длительным переохлаждением и сильным обезвоживанием. Врачи пока не могут точно определить степень обезвоживания.

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов отметил уникальность случая и предположил, что опыт и знание морской среды помогли мужчине выжить. Он также подчеркнул, что в таких условиях люди чаще погибают от переохлаждения, а не от голода или обезвоживания.

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