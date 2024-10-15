Мужчина, пострадавший при взрыве машины в Москве, находится в реанимации

Мужчина, пострадавший в результате взрыва автомобиля в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Взрывное устройство, мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте, было заложено в автомобиль. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Назначены экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

Подрыв произошел 15 октября на Профсоюзной улице, пострадали три человека, включая шестилетнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

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