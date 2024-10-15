Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 22:15

Происшествия

Мужчина, пострадавший при взрыве машины в Москве, находится в реанимации

Мужчина, пострадавший при взрыве машины в Москве, находится в реанимации

На Большой Ордынке в Москве перекрыли движение для транспорта и пешеходов

Эксперт рассказал, что дрейфовавший два месяца в море мужчина смог выжить благодаря опыту

Новости регионов: спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Индии

Машину с места взрыва на Профсоюзной улице привезли к отделению полиции

Новости регионов: прокуратура показала лодку, на которой два месяца дрейфовал мужчина

Полиция сняла оцепление с парковки на юго-западе Москвы, где произошел взрыв

Неисправность самосвала стала причиной затруднения движения на ТТК

Эксперт рассказал, как два месяца дрейфовавший в море мужчина смог выжить

Теща пострадавшего при взрыве ресторатора прокомментировала ЧП на Профсоюзной улице

Мужчина, пострадавший в результате взрыва автомобиля в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Взрывное устройство, мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте, было заложено в автомобиль. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Назначены экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

Подрыв произошел 15 октября на Профсоюзной улице, пострадали три человека, включая шестилетнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина КузнеченковаАнгелина Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика