15 октября, 22:15Происшествия
Мужчина, пострадавший при взрыве машины в Москве, находится в реанимации
Мужчина, пострадавший в результате взрыва автомобиля в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Взрывное устройство, мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте, было заложено в автомобиль. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Назначены экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.
Подрыв произошел 15 октября на Профсоюзной улице, пострадали три человека, включая шестилетнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.
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