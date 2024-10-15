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15 октября, 17:45

Происшествия

Эксперт рассказал, что дрейфовавший два месяца в море мужчина смог выжить благодаря опыту

Эксперт рассказал, что дрейфовавший два месяца в море мужчина смог выжить благодаря опыту

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Спасенный мужчина, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, столкнулся с длительным переохлаждением и сильным обезвоживанием. Врачи пока не могут точно определить степень обезвоживания.

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях и спасатель МЧС Эдуард Халилов назвал этот случай спасения уникальным. Он считает, что выжить мужчине помогли его опыт и знание морской стихии. Эксперт также рассказал, что зачастую в таких условиях люди погибают не от голода или обезвоживания, а от переохлаждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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