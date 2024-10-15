Новости регионов: спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Индии

Спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Индии. 32-летнему туристу стало плохо на высоте 5 200 метров. Он совершал одиночное восхождение. Свой маршрут альпинист не регистрировал. Мужчину доставили в лагерь. В МЧС уточнили, что от дальнейшей помощи он отказался.

МЧС Чечни показало кадры работы спасателей на месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном. Судя по видео, заправка взорвалась, когда пожарные прибыли на место. Осколки пролетели в нескольких метрах от спасателей, они не пострадали. Основная версия взрыва – нарушение техники безопасности. В результате ЧП погибли 4 человека, в том числе двое детей.

Полузащитник футбольного клуба "Родина Медиа" ударил официантку в одном из столичных баров. Инцидент попал на записи камер заведения, где команда праздновала победу после матча. Как пишут СМИ, Даниил Крапивников, находясь в состоянии опьянения, ударил официантку в живот. На кадрах видно, как после приближения мужчины девушка сгибается и затем опускается на пол. Позже спортсмен признал, что был нетрезв.

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