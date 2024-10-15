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15 октября, 17:15

Происшествия

Теща пострадавшего при взрыве ресторатора прокомментировала ЧП на Профсоюзной улице

Теща пострадавшего при взрыве ресторатора прокомментировала ЧП на Профсоюзной улице

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Три человека находятся в больницах после взрыва неизвестного устройства на Профсоюзной улице. Один из них – предприниматель, он занимался ресторанным бизнесом. Его теща находится в шоковом состоянии. Она рассказала, что никогда не интересовалась рабочими вопросами зятя, а только приезжала присмотреть за внуками.

По словам женщины, супруга пострадавшего сейчас находится в больнице вместе с маленьким ребенком.

Подрыв автомобиля произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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