Столичная стоматология, где погибла пациентка, приостановила прием

Частная стоматология на Хорошёвском шоссе приостановила прием людей, после того как произошел несчастный случай с одной из их пациенток. Ей удалили 32 зуба, после чего через сутки она умерла дома.

Как рассказал стоматолог Роман Пиямов, в условиях амбулаторного лечения в поликлинике пациентам обычно удаляют 1–4 зуба. Если необходимо более масштабное оперативное вмешательство, то на процедуре должен присутствовать анестезиолог, а после нее за человеком должен наблюдать медперсонал.

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