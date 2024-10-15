Новости регионов: выжившего в Охотском море мужчину доставили в Магаданский порт

Михаила Пичугина, который выжил после двухмесячного дрейфования в Охотском море, доставили в Магаданский порт. Его отправят в местную больницу. За время плавания Пичугин похудел на 50 килограммов. Пропавшую лодку, в которой он находился, обнаружили у берегов Камчатки 15 октября. Известно, что в ней двое мужчин и 15-летний сын одного из них пытались доплыть от берегов Хабаровского края до Сахалина, однако выжил только один Пичугин.

Тем временем в Стерлитамаке буфетчица избила подростка в школьной столовой. Видео, как взрослая женщина дерется с девочкой, разлетелось по Сети. Буфетчица ударила школьницу по лицу, обругала и протащила по полу за волосы. По предварительной информации, конфликт произошел из-за не прошедшей оплаты за булочку. Сейчас в обстоятельствах драки разбирается прокуратура.

Между тем на Урале уже открывают горнолыжный сезон. Об этом рассказали в одном из спортивных комплексов Екатеринбурга. В честь старта сезона учебный склон на несколько часов сделали бесплатным. Местные сноубордисты и лыжники в соцсетях поделились, что еще никогда не начинали кататься в середине октября.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.